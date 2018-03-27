اضبط مخالفة.. غرق المرحلة الثانية من مشروع "إسكان شباب الجيزة" فى المياه

اضبط مخالفة.. غرق المرحلة الثانية من مشروع "إسكان شباب الجيزة" فى المياهالثلاثاء، 27 مارس 2018 02:00 ص
غرق المرحلة الثانية من مشروع "إسكان شباب الجيزة"
كتب سيد الخلفاوى
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رصد "اليوم السابع"، غرق المرحلة الثانية من مشروع إسكان الشباب بالجيزة بطريق الواحات فى مياه الشرب، وعدم قدرة المارة على المرور منها.
وقال عصام العطار أحد سكان المنطقة أن صنابير الحريق أغرقت شوارع المرحلة الثانية من المشروع بالكامل نظرا لتهالكها، مطالبا المسئولين بسرعة التحرك لانقاذ الموقف.
يأتى ذلك بالتزامن مع الحملة التى تبنتها محافظة الجيزة للحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
غرق المرحة الثانية من مشروع اسكان شباب الجيزة فى المياه
غرق المرحة الثانية من مشروع اسكان شباب الجيزة فى المياه
غرق المرحة الثانية من مشروع اسكان شباب الجيزة فى المياه
غرق المرحة الثانية من مشروع اسكان شباب الجيزة فى المياه
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