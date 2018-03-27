أهالى أبيس لمحافظ الإسكندرية: "ملناش إلا بلدنا".. ويرد: ربنا يحفظ مصر بيكم

أهالى أبيس لمحافظ الإسكندرية: "ملناش إلا بلدنا".. ويرد: ربنا يحفظ مصر بيكمالثلاثاء، 27 مارس 2018 06:21 م
الإسكندرية جاكلين منير
زار الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قرية أبيس الثانية التابعة لحى شرق، للوقوف على سير العملية الانتخابية والتأكد من تيسيرها وتسهيل كافة الإجراءات للمواطنين، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم، وحث المواطنين على المشاركة الانتخابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى المكفول لهم.
وخلال تفقده لمدرستى الشهيد السيد كمال كريم الابتدائية وأبيس 2 الإعدادية بنات، مشيدًا باحتشاد المواطنين بهذه الأعداد الهائلة وإصرارهم على المشاركة الانتخابية وسط هتافاتهم " تحيا مصر"، مؤكدًا على أن المصريين يحتفلون بعرس ديمقراطى وسط أجواء من التعاون والوحدة.
وأوضح محافظ الإسكندرية للمواطنين، أن وحدتهم اليوم هى رسالة لجميع دول العالم أن المصريين قادرون على صنع قرارهم، وهو ما أكده المواطنون بقولهم: " احنا ملناش إلا بلدنا"، ورد المحافظ: " ربنا يبارك فيكم ويحفظ مصر بيكم".
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الإسكندرية 3 ملايين و834 ألفا و698 مواطنا يصوتون فى 681 لجنة فرعية تشرف عليها 18 لجنة عامة و407 مراكز انتخابية.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
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