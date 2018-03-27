أهالى أبيس لمحافظ الإسكندرية: "ملناش إلا بلدنا".. ويرد: ربنا يحفظ مصر بيكم







الإسكندرية جاكلين منير

زار الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قرية أبيس الثانية التابعة لحى شرق، للوقوف على سير العملية الانتخابية والتأكد من تيسيرها وتسهيل كافة الإجراءات للمواطنين، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم، وحث المواطنين على المشاركة الانتخابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى المكفول لهم.

وخلال تفقده لمدرستى الشهيد السيد كمال كريم الابتدائية وأبيس 2 الإعدادية بنات، مشيدًا باحتشاد المواطنين بهذه الأعداد الهائلة وإصرارهم على المشاركة الانتخابية وسط هتافاتهم " تحيا مصر"، مؤكدًا على أن المصريين يحتفلون بعرس ديمقراطى وسط أجواء من التعاون والوحدة.

وأوضح محافظ الإسكندرية للمواطنين، أن وحدتهم اليوم هى رسالة لجميع دول العالم أن المصريين قادرون على صنع قرارهم، وهو ما أكده المواطنون بقولهم: " احنا ملناش إلا بلدنا"، ورد المحافظ: " ربنا يبارك فيكم ويحفظ مصر بيكم".