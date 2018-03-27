video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 مارس 2018 07:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى أبيس لمحافظ الإسكندرية: "ملناش إلا بلدنا".. ويرد: ربنا يحفظ مصر بيكم

الثلاثاء، 27 مارس 2018 06:21 م
أهالى أبيس لمحافظ الإسكندرية: "ملناش إلا بلدنا".. ويرد: ربنا يحفظ مصر بيكم الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية





الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

زار الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قرية أبيس الثانية التابعة لحى شرق، للوقوف على سير العملية الانتخابية والتأكد من تيسيرها وتسهيل كافة الإجراءات للمواطنين، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم، وحث المواطنين على المشاركة الانتخابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى المكفول لهم.

 

وخلال تفقده لمدرستى الشهيد السيد كمال كريم الابتدائية وأبيس 2 الإعدادية بنات، مشيدًا باحتشاد المواطنين بهذه الأعداد الهائلة وإصرارهم على المشاركة الانتخابية وسط هتافاتهم " تحيا مصر"، مؤكدًا على أن المصريين يحتفلون بعرس ديمقراطى وسط أجواء من التعاون والوحدة.

 

 وأوضح محافظ الإسكندرية للمواطنين، أن وحدتهم اليوم هى رسالة لجميع دول العالم أن المصريين قادرون على صنع قرارهم، وهو ما أكده المواطنون بقولهم: " احنا ملناش إلا بلدنا"، ورد المحافظ: " ربنا يبارك فيكم ويحفظ مصر بيكم".

 

يذكر أن  انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.


ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الإسكندرية   3 ملايين و834 ألفا و698 مواطنا يصوتون فى 681 لجنة فرعية تشرف عليها 18 لجنة عامة و407 مراكز انتخابية.


ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير أمن الإسكندرية: مشاركة المصريين بالانتخابات رصاصة فى وجه الإرهاب

سحر طلعت مصطفى: سيدات الإسكندرية تحدين الإرهاب بحث أسرهن على المشاركة بالانتخابات

انتخابات الرئاسة

انتخابات مصر

الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية

الانتخابات

لجان الانتخابات

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الانتخابات المصرية

اعرف لجنتك

اللجنة الوطنية للانتخابات

الانتخابات فى مصر

بالرقم القومى




لا تفوتك
"الهيئة الوطنية": إلغاء ساعة الراحة تلبية للموظفين الراغبين فى التصويت

"الهيئة الوطنية": إلغاء ساعة الراحة تلبية للموظفين الراغبين فى التصويت

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة