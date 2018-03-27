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الثلاثاء، 27 مارس 2018 06:46 ص
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"أنا إسكندرانى وهنزل الانتخابات" هاشتاج لأهل الإسكندرانية ردا على الحادث الإرهابى

الثلاثاء، 27 مارس 2018 04:00 ص
"أنا إسكندرانى وهنزل الانتخابات" هاشتاج لأهل الإسكندرانية ردا على الحادث الإرهابى هاشاتاج الاسكندرانية





الإسكندرية – أسماء على بدر
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حاول الإرهابيون اغتيال اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، لزعزعة الاستقرار والأمن قبل بدء الانتخابات الرئاسية ومنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية ولكن باءت المحاولة بالفشل.

وبعد الحادث دشن أهل إسكندرية هاشتاج "أنا إسكندرانى وهنزل الانتخابات" للتأكيد على حب الوطن والمشاركة الانتخابية والإدلاء بالأصوات فى اللجان الانتخابية وعدم خوفهم من العمليات الإرهابية التى تحاول إرسال رسائل الخوف فى قلوب المصريين، ولكن حب الوطن أصبح أقوى من الإرهاب.

كما تفاعل على الهاشتاج عدد كبير من المواطنين بمحافظة الإسكندرية بصور تؤكد نزولهم فى الانتخابات الرئاسية ومشاركتهم فى الانتخابات.


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