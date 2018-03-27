أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من الرئيس السودانى حول العلاقات بين البلدين

أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من الرئيس السودانى حول العلاقات بين البلدينالثلاثاء، 27 مارس 2018 12:44 م
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق
تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من الرئيس السودانى عمر حسن البشير، تتعلق بالعلاقات الثنائية التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تنميتها فى المجالات كافة.
سلم الرسالة سفير جمهورية السودان لدى الكويت محى الدين سالم أحمد، إلى وزير شئون الديوان الأميرى الكويتى الشيخ على جراح الصباح.
إضافة تعليق
"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس
دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة