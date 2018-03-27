أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من الرئيس السودانى حول العلاقات بين البلدين







الكويت (أ ش أ)

تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من الرئيس السودانى عمر حسن البشير، تتعلق بالعلاقات الثنائية التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تنميتها فى المجالات كافة.

سلم الرسالة سفير جمهورية السودان لدى الكويت محى الدين سالم أحمد، إلى وزير شئون الديوان الأميرى الكويتى الشيخ على جراح الصباح.