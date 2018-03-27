أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 27 - 3 -2018







كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 27-3-2018.

البورصة توقف التداول على 15 سهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 15 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصرية للمنتجعات السياحية، القلعة للاستشارات المالية، العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، رواد السياحة، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، بلتون المالية القابضة، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، السويس للأسمنت، برايم القابضة للاستثمارات المالية، ايديتا للصناعات الغذائية، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تربح 6 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 969.831 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 2.3 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 71. مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 656 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بصافى قيمة 3.2 مليون جنيه، 9.95 مليون جنيه، 61.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 17270 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.68% عند مستوى 2928 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 17418 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 869 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2237 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 479 نقطة.

وارتفعت أسهم 83 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 72 شركة، ولم تتغير 31 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر الوطنية للصلب - عتاقة بسعر إغلاق 46.39 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.59%

- القلعة للاستشارات المالية بسعر إغلاق 2.45 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.41%

- العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.78 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.33%

- ايديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 21.66 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.81%

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 13.79 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.40%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.07 دولار بنسبة تراجع بلغت 12.50%

- الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 31 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.82%

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.14 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8%

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى بسعر إغلاق 7.86 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.21%

- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 6 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.66%