أرقام ارتبطت بمحاكمة المتهمين فى قضية "فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها







كتب إيهاب المهندس

بعد مرور 27 شهرا على نظر قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، والتى تنظرها محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اقتربت الدعوى من محطاتها النهائية بعد بدء جلسات المرافعة، وتوجد مجموعة من الأرقام مرتبطة بالدعوى وهى:

1 ـ الرقم "739" ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى وفى مقدمتهم محمد بديع مرشد الجماعة.

2 ـ العدد "28" ويشير لدائرة الإرهاب التى تنظر القضية بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد.

3 ـ الرقم "3" ويشير لعدد جلسات المحاكمة التى استمعت فيها المحكمة لمرافعة الدفاع حتى الآن.

4 ـ الرقم "250" ويشير لعدد شهود الإثبات فى الدعوى.

5 ـ الرقم "4" ويشير لعدد المتهمين الذين أخلت المحكمة سبيلهم على ذمة القضية لظروفهم الصحية.

6 ـ الرقم "20" ويشير لعدد المتهمين الذين تم الترافع عنهم فى الدعوى حتى الآن ولعل أبرزهم محمد بديع وصفوت حجازى.