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680 مراسلا أجنبيا يتابعون اليوم انتخابات الرئاسة فى مصر

الإثنين، 26 مارس 2018 02:30 ص
680 مراسلا أجنبيا يتابعون اليوم انتخابات الرئاسة فى مصر انتخابات- أرشيفية





كتب محمد السيد
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يتابع 680 مراسلا أجنبيا منهم 540 مقيما و140 زائرا تم اعتمادهم من الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، سير العملية الانتخابية من داخل اللجان وخارجها، بداية من اليوم حتى الأربعاء القادم.

وشكلت الهيئة العامة للاستعلامات، غرفة عمليات عالمية بنادى المراسلين بشارع طلعت حرب، لتقديم كافة التسهيلات الإعلامية للصحفيين الأجانب المقيمين والزائرين لتغطية الانتخابات الرئاسية.

كانت الهيئة العامة للاستعلامات، أكدت فى بيان لها من قبل، أن الغرفة ستختص بحل كافة المشاكل التى قد تواجه المراسلين والصحفيين الأجانب بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكل الجهات المعنية الأخرى على مدار الأيام الثلاثة للانتخابات 26، 27، 28 مارس الجارى، من خلال خط ساخن رقم 16149 لتلقى شكاوى المراسلين، فضلاً عن 20 خط تليفون مباشر يقوم من خلالها العاملون بالمركز الصحفى للمراسلين الأجانب بمتابعة العمل الميداني لهؤلاء المراسلين للتأكد من تسهيل كافة العقبات التى قد تواجههم.

وتابعت فى بيان لها:" كما تم تجهيز المركز الصحفى بــ 20 جهاز كمبيوتر وإنترنت فائق السرعة والترجمة بعدة لغات وأجهزة تصوير وفاكس ويقوم على العمل بغرفة العمليات وباقي قطاعات الهيئة، نحو 60 إخصائياً إعلامياً ومترجماً وإدارياً".

 


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