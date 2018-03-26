127 % زيادة فى صادرات التمور المصرية خلال شهرى يناير وفبراير 2018







كتب إسلام سعيد

بلغت صادرات التمور المصرية خلال شهرى يناير وفبراير 2018 ما قيمته 20.4 مليون دولار أمريكى بنسبة زيادة قدرها 127% عن صادرات نفس الفترة من عام 2017 كما بلغت كمية التمور المصدرة 21.6 ألف طن مقابل 12 ألف طن لنفس الفترة من عام 2017 وبنسبة زيادة فى القيمة قدرها 81%، هذا وبلغت صادرات شهر يناير 2018 ما قيمتة 8.2 مليون دولار بإجمالى كمية 11 ألف طن، وفق تقرير للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية.

كما بلغت صادرات شهر فبراير 2018 ما قيمتى 12.3 مليون دولار بإجمالى كمية قدرها 10.6 ألف طن، وتمثل قيمة صادرات التمور خلال شهرى يناير وفبراير 2018 نسبة 61% من إجمالى صادرات التمور المصرية فى كامل عام 2017، كما تعد صادرات شهر فبراير 2018 أعلى قيمة لصادرات قطاع التمور المصرية فى تاريخ مصر والتى احتلتها صادرات شهر مارس 2014 بقيمة صادرات 7.6 مليون دولار.

وتربعت إندونيسيا على قائمة اكبر الدول المستوردة للتمور المصرية خلال شهرى يناير وفبراير 2018 بقيمة 12 مليون دولار وكمية قدرها 12.4 ألف طن حيث تمثل 58% من إجمالى صادرات التمور المصرية خلال تلك الفترة، يليها المغرب بقيمة 6.3 مليون دولار وكمية قدرها 6.7 ألف طن، ماليزيا بقيمة 1 مليون دولار، يليها بنجلاديش، تايلاند، جنوب إفريقيا، الأردن، ألمانيا الاتحادية، سوريا، سنغافورة، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، نيجيريا، كندا، الهند، الإمارات العربية المتحدة، تركيا، تنزانيا، روسيا، لبنان، موريشيوس، بلجيكا، الكاميرون، كينيا، المجر، كامبوديا، الكويت، سيشيل، وغانا.

وترجع تلك النتائج الايجابية فى صادرات التمور إلى الاهتمام الكبير الذى تولية الدولة المصرية لهذا القطاع الهام إنطلاقاً من كون مصر اكبر منتج فى العالم للتمور بكمية بلغت 1.5 مليون طن تمثل حوالى 17% من حجم الانتاج العالمى.

وتجدر الاشارة إلى قيام المجلس باستقدام عدد من أهم المستوردين الاجانب بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجارى والهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات للمشاركة فى مهرجان سيوة للنخيل والتمور خلال الدورات السابقة التى حظيت باهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى كراعى للمهرجان والذى تم تنظيمة من قبل وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية للنخيل والتمور وعدد من الجهات الأممية الأخرى مثل منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعة، ومنظمة الاغذية والزراعة FAO.

ويخطط المجلس بالتعاون مع مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية ومنظمة الاغذية والزراعة FAO لعقد عدد من ورش العمل والانشطة التى تهتم بالتسويق الدولى للتمور والتعبئة والتغليف ونظم الجودة فى تصنيع التمور لزيادة القيمة المضافة لهذا المنتج الهام.