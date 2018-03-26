وول ستريت تقفز عند الفتح مع انحسار مخاوف الحرب التجارية







(رويترز)

ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت 1.5 بالمئة عند الفتح اليوم، الاثنين، بعد تقارير ذكرت أن الولايات المتحدة والصين مستعدتان للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية والاختلالات التجارية لتجنب حرب تجارية.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعى 394.94 نقطة أو 1.68 بالمئة إلى 23928.14 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 40.73 نقطة أو 1.58 بالمئة إلى 2628.99 نقطة.

وأضاف المؤشر ناسداك المجمع 136.21 نقطة أو 1.95 بالمئة ليصل إلى 7128.87 نقطة.