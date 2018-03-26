وصول 26 مرحلا من السعودية والأردن ولبنان لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل

وصول 26 مرحلا من السعودية والأردن ولبنان لمخالفتهم شروط الإقامة والعملالإثنين، 26 مارس 2018 02:27 ص
مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 26 مرحلا مصريا، بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل والإقامة داخل المملكة العربية السعودية والأردن ولبنان.
وأفاد مصدر بالمطار، أن 20 مرحلا وصلوا على متن الطائرة السعودية القادمة من جدة، كما وصل 3 أخرين قادمين على متن الطائرة المصرية القادمة من عمان و3 أخرين قادمين من بيروت.
وامر اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لامن المطار بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأقر المرحلون فى المناقشات التى جرت معهم أن السلطات الأمنية السعودية والأردنية واللبنانية ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل ودخول البلاد والاقامة.
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