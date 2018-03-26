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وزير النقل يدلى بصوته فى مدرسة نبوية موسى بمدينة نصر.. صور

الإثنين، 26 مارس 2018 10:37 ص
وزير النقل يدلى بصوته فى مدرسة نبوية موسى بمدينة نصر.. صور الدكتور هشام عرفات وزير النقل





وائل ربيعى – سارة صلاح
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أدلى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل بصوته الانتخابى منذ قليل، فى مدرسة نبوية موسى، بمدينة نصر وسط تكثيف أمن من قوات الشرطة بمحيط المدرسة.
 
من جانبها، شددت قوات الأمن من تواجدها بمحيط مدارس مدينة نصر وعلى أبواب اللجان الانتخابية الكائنة بهذه المدارس، حيث تتواجد قوات الجيش والشرطة
 
بكل اللجان الانتخابية المنتشرة فى منطقة مدينة نصر ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.
 
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضياتقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.
 
3201826102552958-وزير النقل يدلى بصوته (1)
وزير النقل يدلى بصوته
3201826102552958-وزير النقل يدلى بصوته (2)
وزير النقل يدلى بصوته
3201826102552958-وزير النقل يدلى بصوته (3)
وزير النقل يدلى بصوته
3201826102552958-وزير النقل يدلى بصوته (4)
وزيرالنقل يدلى بصوته

 


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