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وزير التعليم العالى: مشاركة كبيرة لطلاب الجامعات بالانتخابات الرئاسية

الإثنين، 26 مارس 2018 11:08 م
وزير التعليم العالى: مشاركة كبيرة لطلاب الجامعات بالانتخابات الرئاسية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى





كتب كريم كشك
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه أعجب بالمشاركة الكبيرة من قبل الطلاب الجامعيين، للإدلاء بأصواتهم، وممارسة حقهم الدستورى.

وأوضح وزير التعليم العالى، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامجها "هنا العاصمة"، والمذاع عبر فضائية "CBC"، أنه اصطحب أحفاده وهو يدلى بصوته الانتخابى فى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2018، للتأكيد على أهمية تعليم النشء، والأجيال المقبلة قيمة ممارسة حقوقهم الدستورية، ولترسيخ مبادئ وقيم أهمية أصواتهم وآرائهم فى بناء ونهضة وطنهم.

 


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