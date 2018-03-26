وزيرة الاستثمار تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية







كتب محمد شعلان

أدلت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بمقر لجنتها الانتخابية.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.