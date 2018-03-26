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الإثنين، 26 مارس 2018 01:00 م
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وزيرة الاستثمار تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 26 مارس 2018 12:04 م
وزيرة الاستثمار تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية سحر نصر





كتب محمد شعلان
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أدلت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بمقر لجنتها الانتخابية.

 

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.


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