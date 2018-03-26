وزيرة الاستثمار: المشاركة فى الانتخابات رسالة تؤكد وحدة المصريين







كتب سمير حسنى

شددت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، على أهمية مشاركة المواطنين فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن الساعات الأولى من التصويت شهدت إقبالا من جميع الفئات والأعمار.

وقالت وزيرة الاستثمار فى تصريحات عقب إدلائها بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، إن المشاركة والتصويت رسالة مهمة بأن المصريين يد واحدة، معربة عن تفاؤلها إزاء مستقبل مصر قائلة: "متفاءلة ..وسنجنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى".