وزارة الداخلية تُلبى رغبة أرملة مسنة فى نقلها للإدلاء بصوتها بالشرقية

وزارة الداخلية تُلبى رغبة أرملة مسنة فى نقلها للإدلاء بصوتها بالشرقيةالإثنين، 26 مارس 2018 10:51 م
وزارة الداخلية تُلبى رغبة أرملة مسنة
الشرقية – فتحية الديب
إضافة تعليق
استجابت وزارة الداخلية، مُمثلة فى مديرية أمن الشرقية، لطلب الحاجة زنوبة أحمد السيد البيلى، 65 سنة، مُقيمة بعزبة "شفيق" التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، والتى طلبت الإدلاء بصوتها فى إحدى اللجان بدائرة المركز، حيث تم نقلها إلى مقر اللجنة الانتخابية بواسطة سيارة تابعة لمديرية أمن الشرقية، قبل إعادتها إلى منزلها مرةً أخرى فور الإدلاء بصوتها.
ويبلغ إجمالى عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 ملايين و132 ألفا و628 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، يدلون بأصواتهم أمام ألف و32 مركز انتخابى يستوعب ألفا و149 لجنة فرعية، منها 551 لجنة فرعية بجنوب الشرقية، و598 لجنة فرعية بشمال الشرقية.
إضافة تعليق
الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات "الثانوية العامة" لـ"اليوم السابع": لن نسمح بتسريب الأسئلة.. وضع آليات جديدة بـ"البوكليت" مع الجهات السيادية لضبط محاولات الغش.. ورصدنا لجان "الشغب" على مستوى الجمهورية
الوطنية للانتخابات: اصطفاف المواطنين أمام الصناديق رسالة كرامة وشرف.. الشريف: دعوات المقاطعة لم تفلح.. القاهرة الأعلى تصويتا وإقبال كثيف بالعاصمة الإدارية.. ناخب توفى عقب التصويت.. وقاض يؤدى دوره رغم وفاة والده
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة