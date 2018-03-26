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وزارة الداخلية تُلبى رغبة أرملة مسنة فى نقلها للإدلاء بصوتها بالشرقية

الإثنين، 26 مارس 2018 10:51 م
وزارة الداخلية تُلبى رغبة أرملة مسنة فى نقلها للإدلاء بصوتها بالشرقية وزارة الداخلية تُلبى رغبة أرملة مسنة





الشرقية – فتحية الديب
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استجابت وزارة الداخلية، مُمثلة فى مديرية أمن الشرقية، لطلب الحاجة زنوبة أحمد السيد البيلى، 65 سنة، مُقيمة بعزبة "شفيق" التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، والتى طلبت الإدلاء بصوتها فى إحدى اللجان بدائرة المركز، حيث تم نقلها إلى مقر اللجنة الانتخابية بواسطة سيارة تابعة لمديرية أمن الشرقية، قبل إعادتها إلى منزلها مرةً أخرى فور الإدلاء بصوتها.

 

ويبلغ إجمالى عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 ملايين و132 ألفا و628 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، يدلون بأصواتهم أمام ألف و32 مركز انتخابى يستوعب ألفا و149 لجنة فرعية، منها 551 لجنة فرعية بجنوب الشرقية، و598 لجنة فرعية بشمال الشرقية.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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