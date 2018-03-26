هيئة المعارض تستضيف "أندرزو" للأثاث بمشاركة واسعة يوم 29 مارس

هيئة المعارض تستضيف "أندرزو" للأثاث بمشاركة واسعة يوم 29 مارسالإثنين، 26 مارس 2018 03:00 ص
سامى يونس رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات
كتب – إسلام سعيد
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تستضيف الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات معرض"أندرزو" المتخصص فى الأثاث والديكور خلال الفترة من 29 مارس إلى 1 أبريل، ضمن خطة المعارض الداخلية 2018، بمشاركة واسعة لشركات صناعة الأثاث والأخشاب بمصر.
وتركز الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات – التابعة لوزارة الصناعة – حاليا على المعارض الداخلية، وذلك بعد أن تم تحويل تنظيم المعارض الخارجية لهيئة تنمية الصادرات بدءا من يناير 2018.
وانتهت الهيئة يوم 23 مارس من استضافة معرض القاهرة الدولى فى دورته الـ 51 خلال الفترة من 14 – 23 مارس بمشاركة دولية واسعة.
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