"نازلين نكمل المشوار" يتصدر تويتر لحث الناخبين على المشاركة بالانتخابات







كتب أحمد جودة

تصدر هاشتاج "نازلين نكمل المشوار"، موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بمشاركة الالآف التغريدات، لحث الناخبين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، المقرر لها صباح اليوم حتى مساء يوم الأربعاء.



تغريدات لحث المصريين على المشاركة بالانتخابات

ودعا أحد المغردين المصريين إلى الاحتشاد أمام مراكز الاقتراع قائلا: «نازلين لبلدنا مصر، نازلين لراجل حمل كفنه على ايده واتحدى العالم، نازلين لرجل رفع اسم بلده، نازلين لراجل حمى وصان، نازلين لراجل رجع لمصر الهيبة والكرامة نازلين للسيسى».



جانب من التغريدات على الهاشتاج

«نازلين ننصرك يابلدنا ونلبسك ثوب الفرح علشان عريسك ياعروسة، هننزل علشان كل نقطه دم شهيد دفع تمنها علشان يحمينا ويحمى بلدنا منسى بقى اسمه الاسطورة»، هى رسائل عدد من المغردين على الهاشتاج الذى دشنوه لدعوة المواطنين إلى المشاركة بقوة والاصطفاف فى طوابير انتخابية يحتذى بها مثل ما فعلوه المصريين والجالية المصرية فى الخارج.