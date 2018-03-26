موسى مصطفى موسى يصل للإدلاء بصوته.. وأنصاره يهتفون: "تحيا مصر يحيا موسى"

كتب مصطفى السيد

وصل قبل قليل المهندس موسى مصطفى موسى المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، رئيس حزب الغد مقر الحزب بوسط البلد، وذلك استعدادا للإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة من مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة عابدين الثانوية.

وردد أنصار موسى مصطفى موسى من أمام مقر الحزب :"تحيا مصر يحيا موسى مصطفى"

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.