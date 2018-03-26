موسى مصطفى موسى يصل للإدلاء بصوته.. وأنصاره يهتفون: "تحيا مصر يحيا موسى"الإثنين، 26 مارس 2018 01:20 م
المهندس موسى مصطفى موسى
كتب مصطفى السيد
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وصل قبل قليل المهندس موسى مصطفى موسى المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، رئيس حزب الغد مقر الحزب بوسط البلد، وذلك استعدادا للإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة من مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة عابدين الثانوية.
وصول المرشح لمقر حملته
وردد أنصار موسى مصطفى موسى من أمام مقر الحزب :"تحيا مصر يحيا موسى مصطفى"
المرشح وسط أنصاره
يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
داخل مقر الحزب
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بواسطة:
بركة
رجل وطني وقور محترم ..
لم ينزلق الى المهاترات والمناكفات والتطاول والتجريح .. يمكننا من اليوم ان نقدم النموذج المعارض الوطني المتوازن ونودع حملات الشرشحة وقلة القيمة على طريقة ماما أمريكا