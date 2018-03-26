موسى مصطفى موسى: المشاركة فى الانتخابات فرصة حقيقية لترسيخ الديمقراطية







كتب مصطفى السيد

قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح فى الانتخابات الرئاسية 2018 ورئيس حزب الغد، إنه يتمنى أن يحصل على عدد أصوات كبير فى الانتخابات، ولكن ما يهمه أكثر هو العملية الديمقراطية، متابعا: "المشاركة فى اليوم الأول مشرفة، ونتمنى أن تزيد، لأن الانتخابات فرصة حقيقية لترسيخ الديمقراطية".

وأضاف موسى مصطفى موسى، فى تصريحات صحفية فور وصوله مقر حملته الانتخابية فى وسط القاهرة، أن الانتخابات فرصة حقيقة لتعميق الممارسة السياسية، وأنه يتمنى أن يحصل على نسبة أصوات كبيرة.