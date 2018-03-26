موسى مصطفى موسى: المشاركة فى الانتخابات فرصة حقيقية لترسيخ الديمقراطية

موسى مصطفى موسى: المشاركة فى الانتخابات فرصة حقيقية لترسيخ الديمقراطيةالإثنين، 26 مارس 2018 01:40 م
المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى وسط أنصاره
كتب مصطفى السيد
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قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح فى الانتخابات الرئاسية 2018 ورئيس حزب الغد، إنه يتمنى أن يحصل على عدد أصوات كبير فى الانتخابات، ولكن ما يهمه أكثر هو العملية الديمقراطية، متابعا: "المشاركة فى اليوم الأول مشرفة، ونتمنى أن تزيد، لأن الانتخابات فرصة حقيقية لترسيخ الديمقراطية".
وأضاف موسى مصطفى موسى، فى تصريحات صحفية فور وصوله مقر حملته الانتخابية فى وسط القاهرة، أن الانتخابات فرصة حقيقة لتعميق الممارسة السياسية، وأنه يتمنى أن يحصل على نسبة أصوات كبيرة.
كانت قد انطلقت صباح اليوم الأحد الانتخابات الرئاسية 2018، التى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمرشح موسى مصطفى موسى، وتستقبل اللجان الفرعية على امتداد محافظات مصر 59 مليون ناخب تشملهم قاعدة بيانات الناخبين، من اليوم حتى الأربعاء المقبل، ومن المنتظر إعلان نتيجة الجولة الأولى الاثنين 2 أبريل.
وكان ملايين المصريين المقيمين بالخارج قد صوتوا فى الانتخابات، عبر 139 مقرا انتخابيا فى السفارات والقنصليات المصرية بأنحاء العالم، وامتد التصويت من الجمعة 16 حتى الأحد 18 مارس الجارى، وشهدت الأيام الثلاثة إقبالا حاشدا واحتفالات من آلاف المصريين الذين شاركوا فى السباق، ومن المقرر إعلان نتائج تصويت المصريين بالخارج ضمن النتائج المجمعة للانتخابات مطلع أبريل.
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