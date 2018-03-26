موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طوابير المواطنين أمام اللجان للتصويت بانتخابات الرئاسة







ننشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة





قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنها شاركت فى الانتخابات مع أسرتها كسيدة مصرية، وليست كوزيرة بالحكومة، مؤكدة على أهمية مشاركة كافة المواطنين بالانتخابات الرئاسية، لتوجيه رسالة إلى العالم، مشيرة إلى أنها لمست تواجد أعداد كبيرة من الناخبين منذ بداية اليوم.





احتشد العشرات من المواطنين من أهالى المرج، أمام لجنة مدرسة الشهيد محمد فؤاد، للإدلاء بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية 2018، وسط إقبال كبير من كبار السن وذوى الاحتياجات.





أدلى عدد من أعضاء حزب النور فى محافظة المنوفية بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2018، التى انطلقت اليوم وتستمر حتى الأربعاء، فى مدرسة الثانوية بنات بمدينة شبين الكوم.





بالجلباب والعمة البيضاء، احتشد مئات المواطنين أمام اللجان الانتخابية بقرية الوفائية مركز الدلنجات لمحافظة البحيرة، حرصا على الإدلاء بأصواتهم فى الساعات الأولى للانتخابات الرئاسية 2018.





تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، سير عملية التصويت من غرفة عمليات حملته الانتخابية.





حرص الفنان حكيم على التجوال فى شوارع الشيخ زايد والسادس من أكتوبر، وسط زفة انتخابية لحث المواطنين على المشاركة فى العملية الانتخابية وإدلاء صوتهم فى انتخابات الرئاسية.