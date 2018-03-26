مواطنون يحتشدون أمام لجان المنيل ومصر القديمة قبل فتح باب التصويت

احتشد عدد من المواطنين أمام لجان الانتخابات بمصر القديمة والمنيل فى انتظار فتح اللجان الانتخابية للتصويت باليوم الأول لانتخابات الرئاسة.

وجلس عدد من المواطنين على المقاعد التى أعدتها قوات التأمين بجوار أبواب اللجان، فى انتظار بدء التصويت المقرر فى تمام الساعة التاسعة صباحا.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.