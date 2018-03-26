مفتى الجمهورية السابق يدلى بصوته فى الانتخابات بـ6 أكتوبر (صور)الإثنين، 26 مارس 2018 12:40 م
مفتى الجمهورية السابق على جمعة خلال الإدلاء بصوته فى 6 أكتوبر
كتب أحمد عبد الهادى
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أدلى منذ قليل، الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2018 التى انطلقت اليوم وتستمر حتى الأربعاء، فى مدرسة الحى الأول للتعليم الأساسى بمدينة 6 أكتوبر.
كانت قد انطلقت صباح اليوم الأحد الانتخابات الرئاسية 2018، التى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمرشح موسى مصطفى موسى، وتستقبل اللجان الفرعية على امتداد محافظات مصر 59 مليون ناخب تشملهم قاعدة بيانات الناخبين، من اليوم حتى الأربعاء المقبل، ومن المنتظر إعلان نتيجة الجولة الأولى الاثنين 2 أبريل.
وكان ملايين المصريين المقيمين بالخارج قد صوتوا فى الانتخابات، عبر 139 مقرا انتخابيا فى السفارات والقنصليات المصرية بأنحاء العالم، وامتد التصويت من الجمعة 16 حتى الأحد 18 مارس الجارى، وشهدت الأيام الثلاثة إقبالا حاشدا واحتفالات من آلاف المصريين الذين شاركوا فى السباق، ومن المقرر إعلان نتائج تصويت المصريين بالخارج ضمن النتائج المجمعة للانتخابات مطلع أبريل.
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