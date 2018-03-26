مصدر: لا صحة لتغييرات بمنصب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات







كتبت: هبة السيد

قال مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه لا صحة لما تردد من أنباء عن إجراء تغيرات بمنصب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أو منصب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات وحركة تنقلات لقيادات فى الهيئات التابعة للوزارة.

وأكد المصدر فى تصريح خاص لليوم السابع، أن المسئولين الحاليين للجهاز والمصرية للاتصالات حققوا نجاحات تؤهلهم للاستمرار لتحقيق الاستقرار والخطط التى تم اختيارهم من اجلها.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقا لمؤشرات الأداء الاقتصادى التى أعلنتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى نسبة نمو تعد من أكثر معدلات النمو التى تحققت فى تاريخ القطاع بلغت نحو 12.5% خلال العام المالى 2016-2017، كما ساهم القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة وصلت إلى 3.2%، كذلك ارتفعت حصيلة صادرات مصر من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنظام "التعهيد" خلال العام الحالى إلى 1.87 مليار دولار.