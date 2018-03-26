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مسن يدلى بصوته بكفر الشيخ: فرق كبير بين مصر منذ 4 سنوات والآن

الإثنين، 26 مارس 2018 08:34 م
مسن يدلى بصوته بكفر الشيخ: فرق كبير بين مصر منذ 4 سنوات والآن الانتخابات الرئاسية





كفر الشيخ – محمد سليمان
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تشهد لجان انتخابات كفر الشيخ إقبال الناخبين من الشباب والفتيات وكبار السن الذين تقدموا الصفوف للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، فى ظل تواجد أمنى مكثف.

قال محمد حسن، 80 سنة، على المعاش لـ "اليوم السابع"، إنه سعيد بالإدلاء بصوته رغم مرضه، مضيفا أن هناك فرقا كبيرا بين مصر منذ 4 سنوات ومصر الآن، فالأمن والتنمية التى نشهدها تدفع المواطنين للخروج للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لاستقرار مصر .

يذكر أن عدد من لهم التصويت بالمحافظة، 2 مليون و118 ألفا و991 ناخبا، موزعين على 14 لجنة عامة، و525 مركزا انتخابيا، بـ 582 لجنة فرعية، ويشرف عليها 597 قاضٍ.

 

 


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