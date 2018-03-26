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مروحيات القوات المسلحة تحلق بسماء الجيزة والقاهرة لتأمين اللجان الانتخابية

الإثنين، 26 مارس 2018 01:23 م
مروحيات القوات المسلحة تحلق بسماء الجيزة والقاهرة لتأمين اللجان الانتخابية جانب من الانتخابات





كتب عبد اللطيف صبح – مصطفى عبد التواب
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حلقت مروحيات القوات المُسلحة فى سماء محافظة الجيزة والقاهرة لتأمين مقار اللجان الانتخابية بالتزامن مع توافد المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة 2018.

 


ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الجيزة 5 ملايين و257 ألفا و734 مواطنا يصوتون فى 983 لجنة فرعية، تشرف عليها 23 لجنة عامه و567 مركزا انتخابيا.

 

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام  الإثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.


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