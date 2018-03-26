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محمد صلاح ينشر صورة نادرة له مدون عليها: "أيام ما كان بيقعد فى تجارة طنطا"

الإثنين، 26 مارس 2018 09:46 م
محمد صلاح ينشر صورة نادرة له مدون عليها: "أيام ما كان بيقعد فى تجارة طنطا" محمد صلاح





كتب محمد تهامى زكى
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نشر النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، صورة نادرة له خلال بداية فترة شبابه.

 

ويعود تاريخ الصورة التى نشرها صلاح عبر استورى انستجرام الخاص به، إلى 17 ديسمبر 2012، مدون عليها "محمد صلاح أيام ما كان بيقعد فى تجارة طنطا وبيفطر عند الشيخ جمال".

 

محمد صلاح
محمد صلاح

 

يذكر أن النجم المصرى محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزى، قد تواجد بالتشكيل الأفضل فى العالم خلال آخر 3 أشهر، بجانب أسطورة ريال مدريد كريستيانو رونالدو، وكذلك أسطورة برشلونة ليونيل ميسى.

 


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