محافظ الجيزة يدلى بصوته فى مدرسة القرية السياحية بأكتوبر

كتب رامى ناجى - تصوير حسن محمد

أدلى كمال الدالى محافظ الجيزة، بصوته بالانتخابات الرئاسية فى مدرسة القرية السياحية فى الحى المتميز بمدينة السادس من أكتوبر.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الجيزة 5 ملايين و257 ألفا و734 مواطنا يصوتون فى 983 لجنة فرعية، تشرف عليها 23 لجنة عامه و567 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 الف موظف.