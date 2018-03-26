محافظ الجيزة لجنود تأمين لجان الدقى: شدو حيلكم النهاردة يوم عظيم







كتب أحمد عبد الهادى

وصل منذ قليل اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة واللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة ،لمقر لجنة مدرسة الأورمان الثانوية بالدقى للتأكد من سلامة تامين اللجان الانتخابية وتسهيلات الخدمات للناخبين .

ووجه اللواء كمال الدالي رسالة للجنود امام اللجنة قائلاً "شدو حيلكم النهاردة يوم عظيم.

ويتنافس على مقعد الرئاسة المرشحين، عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، على أن تعقد الانتخابات 26 و27 و28 مارس الجاري.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الجيزة 5 ملايين و257 ألفا و734 مواطنا يصوتون فى 983 لجنة فرعية، تشرف عليها 23 لجنة عامه و567 مركزا انتخابيا.

ويصل عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.