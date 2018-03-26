محافظ أسيوط لرئيس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس: الإقبال جيد على التصويت

قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط إن نسبة الإقبال على التصويت تسير بشكل جيد جدًا فى كل مراكز المحافظة وأنه يتابع على أرض الواقع من خلال الجولات الميدانية نسب التصويت الفعلية.

جاء ذلك خلال تواصله مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس بين غرفة عمليات مجلس الوزراء المركزية المنعقدة فى مقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وغرفة العمليات المركزية بمحافظة أسيوط.

وأكد محافظ أسيوط أن عملية التصويت تسير بشكل طبيعى دون أية مشكلات لافتًا إلى توفير المحافظة لكل الإمكانيات لضمان سير عملية التصويت بسهولة ويسر لافتًا إلى أن جميع اللجان على مستوى المحافظة قد بدأت وفتحت أبوابها لاستقبال الناخبين فى التاسعة تمامًا بحضور رؤساء اللجان من القضاة والمشرفين على اللجان وسط تواجد أمنى من قوات الجيش والشرطة لتأمين اللجان وعمليات التصويت موضحًا أنه لم تحدث أى مشكلات من شأنها عرقلة العملية الانتخابية التى تسير بهدوء فى كل أنحاء المحافظة.

وأشار المهندس ياسر الدسوقى عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية والمقيدين بجداول أسيوط يبلغ 2 مليون و563 ألفًا و259 ناخبًا يشرف عليها 750 قاضيًا من أعضاء مختلف الهيئات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية التى ستجرى فى 15 لجنة عامة بأسيوط متمثلة فى 497 مركزًا انتخابيًا يمثلون 599 لجنة فرعية بكل أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزًا إداريا وحى بالإضافة إلى ندب 4193 من موظفى المحاكم والنيابات وهيئات ومديريات الخدمات بالمحافظة لمساعدة القضاة المشرفين على تلك اللجان.

وكان محافظ أسيوط قد تفقد اليوم عددًا من اللجان والمراكز الانتخابية بحى شرق مدينة أسيوط وقرية درنكة فى مركز أسيوط وقرى كوم أبوشيل والحمام وعرب القداديح بمركز أبنوب للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بالمحافظة حيث أدلى بصوته فى لجنة بمدرسة خديجة يوسف صباح اليوم الاثنين.