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كاميرات مراقبة لحركة السيارات بمحيط أعمال تطوير مطلع الدائرى لمنع الزحام

الإثنين، 26 مارس 2018 06:00 ص
كاميرات مراقبة لحركة السيارات بمحيط أعمال تطوير مطلع الدائرى لمنع الزحام تطوير كوبرى الدائرى - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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 تراقب الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة بمحيط إغلاق مطلع الطريق الدائرى للقادم من طريق إسكندرية الصحراوى باتجاه الرماية لمنع الزحام المرورى بسبب أعمال تطوير للمطلع بالتزامن مع اقتراب افتتاح المتحف الكبير، وتقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتلك الأعمال، مما يستلزم إغلاقه وإجراء تحويلات مرورية وسط انتشار الخدمات المرورية.

وشملت التحويلات المرورية بسبب غلق مطلع الدائرى"القوس الغربى" للقادم من طريق إسكندرية الصحراوى"أسفل الطريق الدائرى"، وعلى المواطنين الراغبين فى استكمال الرحلة المرورية فى الصعود للدائرى اتجاه المريوطية و محور 26 يوليو و الطريق الدائرى السير لمسافة 600 مترا اتجاه ميدان الرماية ثم الدوران من فتحة الدوران أمام البنك اﻷهلى والعودة مرة أخرى اتجاه طريق الإسكندرية و الصعود من مطلع الطريق الدائرى للقادم من ميدان الرماية اتجاه المناطق السابق ذكرها.

و تجرى تلك اﻷعمال بالتنسيق مع إدارة المرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، و الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمدة أسبوع بسبب اقتراب افتتاح المتحف الكبير مع إجراء تعديلات مرورية بتقاطع الدائرى مع طريق إسكندرية الصحراوى، حيث يتم استحداث حارتين مروريتين بالطريق الصحراوى من أسفل الطريق الدائرى، وحتى ميدان الرماية ليصبح عرض الطريق 4 حارات بسبب اقتراب افتتاح المتحف الكبير الذى يتم إنشائه بالطريق الصحراوى.


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