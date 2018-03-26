قبل ساعات من التصويت.. تعرف على خطوات عملية الاقتراع × 7 خطوات

قبل ساعات من التصويت.. تعرف على خطوات عملية الاقتراع × 7 خطواتالإثنين، 26 مارس 2018 06:30 ص
كتبت هدى أبو بكر
عدد من الخطوات يمر عليها الناخب قبل الوصول إلى صندوق الاقتراع للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية، والمقرر انطلاقها الاثنين 26 مارس ولمدة 3 أيام على أن تنتهى الأربعاء 28 مارس.
"اليوم السابع" ومن خلال تقديمه لعدد من الخدمات التى يحتاج أن يعرفها الناخب قبل عملية التصويت، يرصد خطوات عملية التصويت وهى:
1 – التعرف على مكان اللجنة الفرعية المقيد بها الناخب، عن طريق عدة وسائل أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق ادخال الرقم القومى على موقع اللجنة، أو الرسالة القصيرة على 5151 ، أو الاتصال على الخط الساخن 141
2 - يتوجه الناخب يوم الانتخابات خلال المواعيد المقررة للتصويت ( من 9 صباحا حتى 9 مساء ) إلى مقر اللجنة الفرعية التابع لها.
3 - يقدم لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها بطاقة الرقم القومى.
4 - يتسلم الناخب من رئيس اللجنة بطاقة الاقتراع.
5 - يتوجه بها خلف الساتر، ويؤشر بالقلم أمام المرشح الذى يختاره.
6 - يقوم بطى بطاقة الاقتراع، ويعود لرئيس اللجنة لوضعها فى الصندوق المخصص لها.
7 - يقوم بغمس إبهام اليد اليسرى فى زجاجة الحبر الفسفورى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة