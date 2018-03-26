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قبل ساعات من التصويت.. تعرف على خطوات عملية الاقتراع × 7 خطوات

الإثنين، 26 مارس 2018 06:30 ص
قبل ساعات من التصويت.. تعرف على خطوات عملية الاقتراع × 7 خطوات انتخابات الرئاسة - أرشيفية





كتبت هدى أبو بكر
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عدد من الخطوات يمر عليها الناخب قبل الوصول إلى صندوق الاقتراع للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية، والمقرر انطلاقها الاثنين 26 مارس ولمدة 3 أيام على أن تنتهى الأربعاء 28 مارس.

"اليوم السابع" ومن خلال تقديمه لعدد من الخدمات التى يحتاج أن يعرفها الناخب قبل عملية التصويت، يرصد خطوات عملية التصويت وهى: 

1 – التعرف على مكان اللجنة الفرعية المقيد بها الناخب، عن طريق عدة وسائل أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق ادخال الرقم القومى على موقع اللجنة، أو الرسالة القصيرة على 5151 ، أو الاتصال على الخط الساخن 141

2 - يتوجه الناخب يوم الانتخابات خلال المواعيد المقررة للتصويت ( من 9 صباحا حتى 9 مساء ) إلى مقر اللجنة الفرعية التابع لها.

3 - يقدم لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها بطاقة الرقم القومى.

4 - يتسلم الناخب من رئيس اللجنة بطاقة الاقتراع.

5 - يتوجه بها خلف الساتر، ويؤشر بالقلم أمام المرشح الذى يختاره.

6 - يقوم بطى بطاقة الاقتراع، ويعود لرئيس اللجنة لوضعها فى الصندوق المخصص لها.

7 - يقوم بغمس إبهام اليد اليسرى فى زجاجة الحبر الفسفورى.

 


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