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فيديو..والدة الشهيد أحمد الشبراوى تدلى بصوتها فى الزقازيق: ربنا ينصر السيسي

الإثنين، 26 مارس 2018 11:24 ص
فيديو..والدة الشهيد أحمد الشبراوى تدلى بصوتها فى الزقازيق: ربنا ينصر السيسي والدة الشهيد أحمد الشبراوى





الشرقية- فتحية الديب
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أدلت هدى عز الدين، والدة الشهيد أحمد الشبراوى، بصوتها بانتخابات الرئاسة، داخل لجنة السيدات بمدرسة عبد الله فكرى التجارية بمدينة الزقازيق.

وقالت والدة الشهيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنها نزلت للتصويت من أجل مصر وحربها ضد الإرهاب، وطالبت الشعب المصرى كله بالنزول لصناديق الانتخابات، تمنت والدة الشهيد، أن ينصر الله عز وجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى حربه على الإرهاب.

ويبلغ إجمالى عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 ملايين و132 ألف و628 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، يدلون بأصواتهم أمام ألف و32 مركز انتخابى يستوعب ألف و149 لجنة فرعية، منها 551 لجنة فرعية بجنوب الشرقية، و598 لجنة فرعية بشمال الشرقية.


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