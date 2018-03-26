فيديو.. مسنة: نزلت أدلى بصوتى علشان خاطر مصر

فيديو.. مسنة: نزلت أدلى بصوتى علشان خاطر مصرالإثنين، 26 مارس 2018 02:31 م
مسنة
كتب أحمد منصور
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حرصت السيدة عزيزة سيد من مواليد 1934، على النزول للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بدائرة الزيتون، التى انطلقت اليوم وتستمر حتى الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة عزيزة، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، إنها نزلت حتى تكون مصر أحسن، ويجب أن يشارك جميع المواطنين فى الإدلاء بأصواتهم.
جدير بالذكر أن عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.
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