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فيديو.. محافظ الاسكندرية يترأس غرفة عمليات.. ويؤكد: لم نتلقَ شكاوى من الانتخابات

الإثنين، 26 مارس 2018 07:45 م
فيديو.. محافظ الاسكندرية يترأس غرفة عمليات.. ويؤكد: لم نتلقَ شكاوى من الانتخابات محافظ الاسكندرية





الإسكندرية جاكلين منير
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ترأس الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية، وصرح بأنه حتى الآن الأمور تسير بشكل طبيعى ولم تسجل الغرفة أحداثا تؤثر على سير العملية الانتخابية، مؤكدا أن هناك تعاونا قويا بين جميع الجهات، الممثلة فى القوات البحرية والقيادة الشمالية العسكرية والشرطة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة لتيسير العملية الانتخابية لتخرج فى أبهى صورها أمام العالم أجمع.

وقال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية إنه تم تفعيل متابعة العملية الانتخابية من خلال شبكة فيديو كونفرانس مع الجهات المعنية ومندوبى المحافظة المسئولين عن المرور على اللجان والمراكز الانتخابية، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وذلك لمتابعة الأحداث العامة للتدخل الفورى لحل أى مشكلة طارئة.

وأوضح المحافظ أن هناك متابعة لحظية لجميع الأحداث التى تتم خلال سير الانتخابات الرئاسية على مستوى أحياء المحافظة، وهناك انتشار واسع لجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وقال إنه تم تحديد 10 لجان بأنحاء المحافظة لإدلاء الوافدين بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨ ، موضحا أن المقيمين بالإسكندرية ويحملون رقما قوميا من محافظات أخرى ، يمكنهم الإدلاء بأصواتهم بتلك اللجان . 

 
ولفت سلطان إلى أن هذه اللجان بهى؛ مدرسة جمال عبد الناصر التابعة للمنتزه أول ، اللجنة رقم 296 ومدرسة فاطمة عنان الإعدادية التابعة لثان الرمل ، لجنتا 197 و198 ومديرية الإسكان والمرافق بسموحة ، التابعة سيدى جابر ، اللجنة 15 ومدرسة ممدوح سالم الثانوية بنين بكرموز ، لجنتا 75 و76 ومدرسة الشهيد صابر أبو العينين ، بالماكس ، لجنتا 51 و 52  ومدرسة مصر الحرية الابتدائية ببرج العرب الجديدة ، لجنتا 36 و37 .
 

 

 


 

 


 

 

 


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