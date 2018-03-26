فيديو.. عروس تدلى بصوتها قبل إغلاق صناديق اقتراع الانتخابات الرئاسية فى سوهاج

فيديو.. عروس تدلى بصوتها قبل إغلاق صناديق اقتراع الانتخابات الرئاسية فى سوهاجالإثنين، 26 مارس 2018 11:36 م
عروس تدلى بصوتها قبل إغلاق صناديق اقتراع الانتخابات
سوهاج - محمود مقبول
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شهد اللجان الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2018 بالدائرة الثامنة ومقرها مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، قيام عريس وعروس من "عائلة القعيد" بدخول اللجنة الانتخابية قبل إغلاقها بدقائق، وإدلاء العروس بصوتها فى الانتخابات قبل ذهابها إلى عش الزوجية.
ومن جانبها قالت العروس "انتصار محمد القعيد"، إن فرحتها بزواجها تساوى فرحتها بالعرس الديمقراطى الذى تشهده مصر الآن، وأنها أصرت على عدم الذهاب على عش الزوجية الجديد إلا بعد أدائها الواجب الوطنى، وهذا ما وافق عليه العريس أحمد محمد القعيد لتكون أول حياتهم الزوجية هى الوقوف إلى جانب مصر فى اختيار رئيسها.
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