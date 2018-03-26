video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 مارس 2018 06:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو.. عروس تدلى بصوتها قبل إغلاق صناديق اقتراع الانتخابات الرئاسية فى سوهاج

الإثنين، 26 مارس 2018 11:36 م
فيديو.. عروس تدلى بصوتها قبل إغلاق صناديق اقتراع الانتخابات الرئاسية فى سوهاج عروس تدلى بصوتها قبل إغلاق صناديق اقتراع الانتخابات





سوهاج - محمود مقبول
إضافة تعليق

شهد اللجان الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2018 بالدائرة الثامنة ومقرها مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، قيام عريس وعروس من "عائلة القعيد" بدخول اللجنة الانتخابية قبل إغلاقها بدقائق، وإدلاء العروس بصوتها فى الانتخابات قبل ذهابها إلى عش الزوجية.

ومن جانبها قالت العروس "انتصار محمد القعيد"، إن فرحتها بزواجها تساوى فرحتها بالعرس الديمقراطى الذى تشهده مصر الآن، وأنها أصرت على عدم الذهاب على عش الزوجية الجديد إلا بعد أدائها الواجب الوطنى، وهذا ما وافق عليه العريس أحمد محمد القعيد لتكون أول حياتهم الزوجية هى الوقوف إلى جانب مصر فى اختيار رئيسها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأنبا باخوم يترأس وفدًا كنسيًا ويتفقد اللجان الانتخابية برفقة المحافظ

الانتخابات الرئاسية 2018

انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2018

الانتخابات الرئاسية فى مصر

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الرئيس السيسى

اخبار مصر

أخبار اسيوط

اخبار المحافظات




لا تفوتك
فيديو.. مراقبون أمريكيون: استقرار العملية الانتخابية والحالة الأمنية بمصر

فيديو.. مراقبون أمريكيون: استقرار العملية الانتخابية والحالة الأمنية بمصر

"الوطنية للانتخابات": الفنان حسين فهمى لم يدل بصوته فى الإمارات

"الوطنية للانتخابات": الفنان حسين فهمى لم يدل بصوته فى الإمارات

الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات "الثانوية العامة" لـ"اليوم السابع": لن نسمح بتسريب الأسئلة.. وضع آليات جديدة بـ"البوكليت" مع الجهات السيادية لضبط محاولات الغش.. ورصدنا لجان "الشغب" على مستوى الجمهورية

الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات "الثانوية العامة" لـ"اليوم السابع": لن نسمح بتسريب الأسئلة.. وضع آليات جديدة بـ"البوكليت" مع الجهات السيادية لضبط محاولات الغش.. ورصدنا لجان "الشغب" على مستوى الجمهورية

الوطنية للانتخابات: اصطفاف المواطنين أمام الصناديق رسالة كرامة وشرف.. الشريف: دعوات المقاطعة لم تفلح.. القاهرة الأعلى تصويتا وإقبال كثيف بالعاصمة الإدارية.. ناخب توفى عقب التصويت.. وقاض يؤدى دوره رغم وفاة والده

الوطنية للانتخابات: اصطفاف المواطنين أمام الصناديق رسالة كرامة وشرف.. الشريف: دعوات المقاطعة لم تفلح.. القاهرة الأعلى تصويتا وإقبال كثيف بالعاصمة الإدارية.. ناخب توفى عقب التصويت.. وقاض يؤدى دوره رغم وفاة والده

رجيم البطاطا.. 4 أسباب تشجعك على أكلها لو عاوز تخس 2 كيلو فى 3 أيام

رجيم البطاطا.. 4 أسباب تشجعك على أكلها لو عاوز تخس 2 كيلو فى 3 أيام

محمد صلاح ينشر صورة نادرة له مدون عليها: "أيام ما كان بيقعد فى تجارة طنطا"

محمد صلاح ينشر صورة نادرة له مدون عليها: "أيام ما كان بيقعد فى تجارة طنطا"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة