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فيديو ..رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان يتابع سير الانتخابات بالدقى

الإثنين، 26 مارس 2018 02:39 م
فيديو ..رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان يتابع سير الانتخابات بالدقى إدلاء المصريين بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية





كتب هدى زكريا - أحمد عبد الهادى
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وصل منذ قليل محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان ،لمقر لجنة مدرسة الأورمان الثانوية بالدقى لمتابعة اللجان الانتخابية.
 
 
ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الجيزة 5 ملايين و257 ألفا و734 مواطنا يصوتون فى 983 لجنة فرعية، تشرف عليها 23 لجنة عامه و567 مركزا انتخابيا.
 
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.
 
 

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