فيديو ..رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان يتابع سير الانتخابات بالدقى

فيديو ..رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان يتابع سير الانتخابات بالدقىالإثنين، 26 مارس 2018 02:39 م
إدلاء المصريين بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية
كتب هدى زكريا - أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق
وصل منذ قليل محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان ،لمقر لجنة مدرسة الأورمان الثانوية بالدقى لمتابعة اللجان الانتخابية.
ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الجيزة 5 ملايين و257 ألفا و734 مواطنا يصوتون فى 983 لجنة فرعية، تشرف عليها 23 لجنة عامه و567 مركزا انتخابيا.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.
إضافة تعليق
"الانتخابات حاجة تفرح".. طوابير المصريين تغزو اللجان فى الساعات الأولى للتصويت.. سيارات مكشوفة بالتحرير احتفالا بالعرس الديمقراطى.. وناخبو الموسكى يرقصون على أنغام "أبوالرجولة".. ومسنة:جيت عشان حق الشهيد..فيديو
انتخابات الرئاسة 2018.. وزراء وفنانون يحرصون على الإدلاء بأصواتهم فى الساعات الأولى من فتح باب التصويت.. وقرينة الرئيس السيسي تحرص على المشاركة.. ووزراء الزراعة والبيئة وقطاع الأعمال فى مقدمة المصوتين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة