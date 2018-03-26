فيديو.. "تسلم الأيادى" تشعل احتفالات المواطنين بانتخابات الرئاسة فى إمبابة







كتب بهجت أبو ضيف

احتفل عدد كبير من المواطنين عقب الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية اليوم الإثنين، حيث رددوا أغنية تسلم الأيادى، معبرين عن فرحتهم بأداء حقهم الدستورى، واختيار المرشح الرئاسى من خلال انتخابات نزيهة.

وشهدت المقرات الانتخابية بمنطقة إمبابة إقبالا كثيفا من المواطنين، منذ فتح اللجان الساعة التاسعة صباحا، حيث توافد عدد كبير من المواطنين، بينهم كبار السن، ووجهوا دعوة لباقى الناخبين بالتوجه للمقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 59 مليونا و78 ألفًا و138 مصريا يصوتون فى 13 ألفًا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

وتستحوذ محافظة القاهرة على 7 ملايين و409 آلاف و843 ناخبا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، بإشراف 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا .

وفى الجيزة يصوت 5 ملايين و257 ألفا و734 ناخبا فى 983 لجنة فرعية بإشراف 23 لجنة عامة، و567 مركزا انتخابيا.