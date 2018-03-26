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فيديو.. أهالى قرية البرمبل بأطفيح يرقصون على الأغانى الوطنية أمام اللجان

الإثنين، 26 مارس 2018 05:51 م
فيديو.. أهالى قرية البرمبل بأطفيح يرقصون على الأغانى الوطنية أمام اللجان انتخابات الرئاسة





كتب عبد الله محمود
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احتشد عدد كبير من الأهالى بقرية البرمبل بصول أطفيح، أمام مدرسة البرمبل الابتدائية المشتركة، وأطلقوا الأغانى الوطنية من خلال مكبرات الصوت، حيث أطلقت السيدات الزغاريد أثناء إدلائهن بأصواتهن خلال سير العملية الانتخابية، معبرين عن فرحتهن بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى بدأت اليوم الإثنين، وتستمر حتى الأربعاء.
 
 
 
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.
 

 

 


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