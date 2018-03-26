فيديو.. أطفال المنوفية يرددون أغنية "الله يحميك يا جيشنا" أمام اللجان

فيديو.. أطفال المنوفية يرددون أغنية "الله يحميك يا جيشنا" أمام اللجانالإثنين، 26 مارس 2018 07:48 م
أطفال المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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رددت ربة منزل بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، أغنية " الله يحميك يا جيشنا " أمام أحد اللجان الانتخابية بمدينة منوف، وردد خلفها عدد كبير من الأطفال حاملين أعلام مصر .
ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة المنوفية مليونان و514 ألفا و278 مواطنا يصوتون فى 596 لجنة فرعية تشرف عليها 12 لجنة عامة و522 مركزا انتخابيا.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.
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