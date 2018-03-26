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فقيه دستورى: انتهاء بطاقة الرقم القومى لا يمنع الناخب من الإدلاء بصوته

الإثنين، 26 مارس 2018 05:30 ص
فقيه دستورى: انتهاء بطاقة الرقم القومى لا يمنع الناخب من الإدلاء بصوته صلاح فوزى، الفقيه الدستورى





كتب محمود العمرى
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قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى الكبير، إن انتهاء بطاقة الرقم القومى لا يمنع الناخب من الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الصوت الانتخابى يتطلب الرقم القومى، ومعرفته والاطلاع على شخصية الناخب، والرقم الانتخابى لأى مواطن لا يتغير.

وأضاف الفقيه الدستورى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت أوضحت ذلك، وأكدت أنه ما دام الناخب لديه بطاقة رقم قومي سواء منتهية أو سارية فيحق له التصويت فى العملية الانتخابية، طالما ذلك لا يتعارض مع القانون، وذلك لأن الموانع تكون فى استخدام البطاقة لقضاء مصلحة تتطلب نسخة من البطاقة نفسها، وهذا الأمر لا تحتاجه العملية الانتخابية .

ويبلغ إجمالى عدد الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، وعدد اللجان الفرعية 13 ألفا و706 لجان، وعدد اللجان العامة 367 لجنة ويتابع الانتخابات الرئاسية، 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية، و6 جهات أجنبية وعربية، إضافة إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لشئون الإعاقة.

 


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