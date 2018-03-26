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فرقة المزمار البلدى بمدينة نصر تحث المواطنين على المشاركة

الإثنين، 26 مارس 2018 02:24 م
فرقة المزمار البلدى بمدينة نصر تحث المواطنين على المشاركة انتخابات رئاسية





كتب وائل ربيعى - سارة صلاح
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تجوب فرقة المزمار البلدى اللجان الانتخابية الكائنة بمدارس مدينة نصر؛ لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى انطلقت فعالياتها صباح اليوم، حيث تؤدى فرقة المزمار البلدى فنونها التراثية بالعديد من اللجان الانتخابية.

 

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.

 

فيما يبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.


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