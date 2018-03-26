فاروق حسنى عقب الإدلاء بصوته: المشاركة واجب وطنى على الجميع







كتب أحمد عبد الهادى

أدلى منذ قليل الدكتور فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمدرسة الأورمان الثانوية بنات بالدقى .

وقال فاروق، إن المشاركة فى الانتخابات عمل وطنى وإيجابى ويجب على الجميع الحشود والنزول للمشاركة فى المشهد التاريخى الذى نعيشه على مدار الثلاث ايّام .

ويتنافس على مقعد الرئاسة المرشحين، عبد الفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى، على أن تعقد الانتخابات 26 و27 و28 مارس الجارى.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الجيزة 5 ملايين و257 ألفا و734 مواطنا يصوتون فى 983 لجنة فرعية، تشرف عليها 23 لجنة عامة و567 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفًا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظ