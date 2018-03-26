"فاروس" تعقد مؤتمر "الاستثمار والبحث عن العوائد المتميزة فى مصر" أبريل القادم

كتب: هانى الحوتى

تنظم فاروس القابضة للاستثمارات المالية فى شهر أبريل القادم مؤتمرها للاستثمار والبحث عن العوائد الألفا والشركات الرائدة فى كافة المجالات تحت عنوان "In Search for Egypt Alpha" لمدة يومين، بهدف تعزيز النتائج الإيجابية للأداء المتميز للبورصة المصرية خلال عام 2017.

ويمثل المؤتمر منصة متميزة للمناقشات الفعّالة وتبادل الخبرات بين مديرى الصناديق الذين يبحثون عن قصص استثمارية جديدة بين مجموعة كبيرة من الشركات المدرجة التى يمكنها - مع بعض الدعم – أن تحقق العوائد المتميزة "الألفا" وتعظم قيمة محافظها الاستثمارية.

وقال علوى تيمور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لفاروس القابضة: "بعد تحقيق البورصة المصرية خلال عام 2017 أداء منقطع النظير، تسعى فاروس القابضة لبداية قوية فى عام 2018 من خلال مساعيها الحالية لتوفير منصة حوار للمساهمة فى اكتشاف آفاق وفرص استثمار جديدة على المدى الطويل، كجزء من استراتيجيتنا لدعم الاقتصاد المصري."

ومن جانبه أشار أنجوس بلير، الرئيس التنفيذى للعمليات بفاروس القابضة إلى أنه يهدف مؤتمر البحث عن الألفا فى مصر إلى دعم الشركات التى تحتاج إلى دعم لمساعدتها فى تحقيق مكانة متميزة فى السوق، وذلك من خلال تعزيز الجهود لاكتشاف فرص الاستثمار والوسائل المستقبلية المحتملة للتعاون من أجل دفع عجلة النمو والتنمية.

ويضم المؤتمر جلستين فى الافتتاح؛ الجلسة الأولى عن استراتيجية الشركات الكيماوية والبتروكيماوية لرفع مستويات الكفاءة وزيادة ربحية الشركات والجلسة الثانية عن صناعة التكرير والتصنيع فى مصر: قصة تحول فى خطوات مصر لتصبح مركز طاقة عالمى.

بينما ستعقد فى اليوم الثانى اجتماعات ومناقشات ثنائية بين مديرى الصناديق والأصول وممثلى الشركات لاكتشاف الفرص الاستثمارية الجديدة والتعاون فى المستقبل. ومن المنتظر أن يشارك فى المؤتمر – الذى سيحضره عدد من كبار مسؤولى الحكومة والخبراء - حوالى 40 شركة من مختلف القطاعات؛ منها السلع الاستهلاكية والخدمات، والاتصالات، والصناعات الدوائية، والسياحة، الكيماويات والبتروكيماويات، والشحن والخدمات اللوجستية، والبناء والمواد البنائية، والبنوك وبنوك الاستثمار والمؤسسات المالية.