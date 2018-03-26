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الإثنين، 26 مارس 2018 10:14 م
خالد صلاح
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عروسان يحتفلان بزفافهما داخل لجنة الانتخابات بمحافظة قنا

الإثنين، 26 مارس 2018 08:58 م
عروسان يحتفلان بزفافهما داخل لجنة الانتخابات بمحافظة قنا عروسان فى مشهد غير معتاد





قنا : وائل محمد
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قرر عروسان فى  مشهد غير معتاد أن يذهبا إلى لجنة الانتخابات بمدينة فرشوط للاحتفال بزفافهما والتصويت فى الانتخابات الرئاسية، بعد عقد قرانهما بقرية نجع العويضات التابعة للوحدة المحلية لقرية الكوم الأحمر، بمدينة فرشوط، شمالى قنا، وارتديا ملابس الزفاف.

وصوت العروسان فى الانتخابات الرئاسية، تعبيرًا عن مدى فرحتهما بزواجهما واعتبرا هذه الانتخابات انتصار على اللإرهاب والخونة .

يقول محمد عبد اللطيف - العريس - إن فكرة التاوجد بزى الزفاف نبعت من حبنا للرئيس السيسي، واقترحت الفكرة على خطيبتى ووافقت على تأجيل موعد الفرح، موعد الانتخابات الرئيسية.

وقالت العروسى نورا عبد الناصر،  إن فرحها يتزامن مع فرحة مصر وإثبات للعالم صمودها ورغبتها فى البناء.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 


 


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