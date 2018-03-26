طوابير الناخبين بلجنة "الأمير بن شديد" بمركز ببا جنوب بنى سويف.. صور

طوابير الناخبين بلجنة "الأمير بن شديد" بمركز ببا جنوب بنى سويف.. صورالإثنين، 26 مارس 2018 11:42 ص
الناخبون من أمام لجنة مدرسة "الأمير أحمد بن شديد" بقرية سدس الأمراء
بنى سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق
شهدت لجنة مدرسة "الأمير أحمد بن شديد" بقرية سدس الأمراء، بمركز ببا جنوب بني سويف، طوابير الناخبين من الرجال والسيدات في الساعات الأولى من بدء فتح باب التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2018.
وأكد سمير شحاتة رئيس الوحدة المحلية لقرية سدس متابعته لسير العملية الانتخابية، والتأكد من توافر كافة التسهيلات من كراسي متحركة ومياه للناخبين وخاصة كبار السن وذوي الاعاقة.
ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة بني سويف مليون و741 و507 مواطنا يصوتون فى 514 لجنة فرعية تشرف عليها 9 لجان عامة و 482 مركزا انتخابيا.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.
طوابير الناخبين بلجنة احمد بن شديد بسدس
كبار السن حرصوا على الادلتء باصو اتهم
طوابير الناخبين
طوابير الناخبين امام الجان
إضافة تعليق
رموز السياسة والإعلام بحفل السفارة السعودية احتفاءً بـ"أحمد قطان".. وزير الدولة للشئون الأفريقية بعد انتهاء عمله سفيرا بالقاهرة: لم أشعر بالخوف فى مصر لثقتى فى جيشها.. وتكريم الرئيس السيسى أفضل ما أختم به عملى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة