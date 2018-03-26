video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 مارس 2018 12:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

طوابير الناخبين بلجنة "الأمير بن شديد" بمركز ببا جنوب بنى سويف.. صور

الإثنين، 26 مارس 2018 11:42 ص
طوابير الناخبين بلجنة "الأمير بن شديد" بمركز ببا جنوب بنى سويف.. صور الناخبون من أمام لجنة مدرسة "الأمير أحمد بن شديد" بقرية سدس الأمراء





بنى سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق

شهدت لجنة مدرسة  "الأمير أحمد بن شديد" بقرية سدس الأمراء، بمركز ببا جنوب بني سويف، طوابير الناخبين من الرجال والسيدات في الساعات الأولى من بدء فتح باب التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية  2018.
 
وأكد سمير شحاتة رئيس الوحدة المحلية لقرية سدس متابعته لسير العملية الانتخابية، والتأكد من توافر كافة التسهيلات من كراسي متحركة ومياه  للناخبين وخاصة كبار السن وذوي الاعاقة. 
 
ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة بني سويف مليون و741 و507 مواطنا يصوتون فى 514 لجنة فرعية تشرف عليها 9 لجان عامة و 482 مركزا انتخابيا.
 
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.
 
طوابير الناخبين بلجنة احمد بن شديد بسدس
طوابير الناخبين بلجنة احمد بن شديد بسدس

كبار السن حرصوا على الادلتء باصو اتهم
كبار السن حرصوا على الادلتء باصو اتهم

طوابير الناخبين
طوابير الناخبين

طوابير الناخبين امام الجان
طوابير الناخبين امام الجان

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قائد قوات التأمين يتفقد اللجان الانتخابية ببنى سويف

صور.. كبار السن يتوافدون على اللجان فى أسوان وبنى سويف

الانتخابات الرئاسية 2018

انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2018

الانتخابات الرئاسية فى مصر

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الرئيس السيسى

اخبار مصر




لا تفوتك
"الإفتاء": المشاركة فى انتخابات الرئاسة تردع المحرضين على تفتيت الدولة

"الإفتاء": المشاركة فى انتخابات الرئاسة تردع المحرضين على تفتيت الدولة

فيديوجراف.. قبل ساعات من التصويت.. تعرف على خطوات الاقتراع بالانتخابات

فيديوجراف.. قبل ساعات من التصويت.. تعرف على خطوات الاقتراع بالانتخابات

رموز السياسة والإعلام بحفل السفارة السعودية احتفاءً بـ"أحمد قطان".. وزير الدولة للشئون الأفريقية بعد انتهاء عمله سفيرا بالقاهرة: لم أشعر بالخوف فى مصر لثقتى فى جيشها.. وتكريم الرئيس السيسى أفضل ما أختم به عملى

رموز السياسة والإعلام بحفل السفارة السعودية احتفاءً بـ"أحمد قطان".. وزير الدولة للشئون الأفريقية بعد انتهاء عمله سفيرا بالقاهرة: لم أشعر بالخوف فى مصر لثقتى فى جيشها.. وتكريم الرئيس السيسى أفضل ما أختم به عملى

البرلمان يرفع القبعة للداخلية.. عضو دفاع البرلمان: تصفية مرتكبى حادث الإسكندرية رسالة طمأنة للمصريين للمشاركة فى الانتخابات.. محمد زين: تحية للشرطة ورجالها.. والعوضى: القضاء عليهم فى وقت قياسى يؤكد كفاءة الأمن

البرلمان يرفع القبعة للداخلية.. عضو دفاع البرلمان: تصفية مرتكبى حادث الإسكندرية رسالة طمأنة للمصريين للمشاركة فى الانتخابات.. محمد زين: تحية للشرطة ورجالها.. والعوضى: القضاء عليهم فى وقت قياسى يؤكد كفاءة الأمن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة