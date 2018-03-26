طوابير الناخبين بلجنة "الأمير بن شديد" بمركز ببا جنوب بنى سويف.. صور

الناخبون من أمام لجنة مدرسة "الأمير أحمد بن شديد" بقرية سدس الأمراء







بنى سويف أيمن لطفى

شهدت لجنة مدرسة "الأمير أحمد بن شديد" بقرية سدس الأمراء، بمركز ببا جنوب بني سويف، طوابير الناخبين من الرجال والسيدات في الساعات الأولى من بدء فتح باب التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2018.

وأكد سمير شحاتة رئيس الوحدة المحلية لقرية سدس متابعته لسير العملية الانتخابية، والتأكد من توافر كافة التسهيلات من كراسي متحركة ومياه للناخبين وخاصة كبار السن وذوي الاعاقة.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة بني سويف مليون و741 و507 مواطنا يصوتون فى 514 لجنة فرعية تشرف عليها 9 لجان عامة و 482 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.