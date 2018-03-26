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صور.. وزير مجلس النواب يصل مدرسة فاطمة عنان بالتجمع الثالث للإدلاء بصوته

الإثنين، 26 مارس 2018 09:51 ص
صور.. وزير مجلس النواب يصل مدرسة فاطمة عنان بالتجمع الثالث للإدلاء بصوته المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب





كتب أمنية الموجى وتصوير محمود فخري
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وصل منذ قليل، عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إلى مقر لجنته الانتخابية بمدرسة فاطمة عنان بالتجمع الثالث، للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2018.

وشهدت اللجان تأمينا مكثفا من قوات الشرطة والجيش، حيث كثفت أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط اللجان وعززت تواجدها فى المناطق الملتهبة وسيناء، وتم نشر قوات الأمن فى الطرق المؤدية للجان.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 


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