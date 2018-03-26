صور.. وزير شئون البرلمان: المصريون سيوجهون رسالة قوية للمتربصين بمصر







كتب : نورا فخرى - تصوير محمود فخرى

دعا المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، جميع المواطنين للمشاركة بفاعلية فى الانتخابات الرئاسية التى تنطلق اليوم الإثنين، مشيراً إلى أن الوطن فى حاجة إلى كل صوت أصيل، لاسيما أن البلاد تواجة تحديات كبيرة، ويجب أن يظهر جميع المصريين كتلة واحدة قوية خلف القيادة التى يختارونها بإرداتهم الحرة.

وقال مروان، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات تؤكد أنه صاحب القرار في اختيار القيادة السياسة التي يراها مؤهلة لإدارة البلاد فى هذه المرحلة، علاوة عن كونها رسالة للخارج توضح مدى حرص المواطنين على، أداء واجبهم تجاه بلدهم وأنهم أصحاب وعى ساسيى ويعرفون تمام المعرفة متى ينتفضون لنصره وطنهم.

وأضاف مروان، أن المشاركة القوية للمصريين فى الانتخابات، توجة رسالة قوية واضحة لكل المتربصين بالوطن بأن الشعب المصرى يقف صفاً واحداً من أجل وطنه.

ووصف مروان، المشهد الانتخابي بـ"الملحمة الوطنية"، حيث يُشارك فيها كل الشعب لدعم استقرار بلادة عبر الأداء بصوته، والجيش والشرطة لحماية مقار اللجان الانتخابية، والقضاء يحمى إرادة الناخبين ويحافظ على أصواتهم الحره.