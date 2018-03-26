صور.. نرصد المشهد الانتخابى بالشرقية







الشرقية - إيمان مهنى

يشهد اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، فى محافظة الشرقية، إقبالا من قبل المواطنين، للأداء بأصواتهم، حاملين الأعلام المصرية .

فتجول "اليوم السابع"، فى العديد من اللجان، بعدد من مراكز ههيا وفاقوس وديرب نجم والحسينية مدينة الزقازيق، ورصد حرص المواطنين على المشاركة الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، كما كثفت قوات الجيش والشرطة من تواجدها أمام اللجان لتامينها .

من جانبه، أشاد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بالدور العظيم الذى يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية لتأمين اللجان الانتخابية للانتخابات الرئاسية وكذلك تأمين الجبهة الداخلية والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ذلك خلال جولته التفقدية لعدد من اللجان.

يبلغ عدد الناخبين فى محافظة الشرقية 4 ملايين و103 آلاف و254 مواطنًا يصوتون فى 1149 لجنة فرعية تشرف عليها 23 لجنة عامة و1032 مركزا انتخابيا.=

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبًا يصوتون فى 13 ألفًا و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبًا يعاونهم 110 آلاف موظف.































































