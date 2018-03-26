صور..ليلى علوى بعد الإدلاء بصوتها:عشان نبقى زى أوروبا لازم ننزل ونمارس حقوقنا

صور..ليلى علوى بعد الإدلاء بصوتها:عشان نبقى زى أوروبا لازم ننزل ونمارس حقوقناالإثنين، 26 مارس 2018 02:37 م
الفنانة ليلى علوى
كتب محمود راغب و محمد مجدى السيسى - تصوير حسام عاطف
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أعربت الفنانة ليلى علوى عن سعادتها بالإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، بلجنة يوسف السباعى بمصر الجديدة، فى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.
وقالت الفنانة ليلى علوى، خلال الإدلاء بصوتها بمدرسة يوسف السباعى بمصر الجديدة، "كنت متحمسة جداً إنى أنزل وأشارك وبشجع كل الشباب لازم تنزلوا".
وأضافت الفنانة ليلى علوى، "دايماً بنقول عاوزين نبقى زى أوروبا، وعشان نبقى زى أوروبا لازم كلنا ننزل ونمارس حقوقنا، وعشان خاطر ولادنا لازم كلنا ننزل فى يوم زى دا نختار الرئيس اللى عاوزينه يكمل، وأنا سعيدة بنساء مصر الفرحانين وقضيت معاهم وقت سعيد".
ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفاً و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
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