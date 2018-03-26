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صور.. "كفيف" يدلى بصوته بلجنة فى الزاوية الحمراء: "جئت لانتخاب السيسي"

الإثنين، 26 مارس 2018 05:26 م
صور.. "كفيف" يدلى بصوته بلجنة فى الزاوية الحمراء: "جئت لانتخاب السيسي" كفيف يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة





كتب إيهاب المهندس
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أدلى المواطن عجايبى شفيق "كفيف"، بصوته فى انتخابات الرئاسة 2018، بلجنة طه حسين الإعدادية بالزاوية، وردد الناخب هتافات منها تحيا مصر.

وقال فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه جاء لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي علشان خاطر مصر، وعبر عن مشاعره فى حب الرئيس السيسي قائلا :" راجل بيحب البلد".

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفاً و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

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